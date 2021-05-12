Москва, 13 мая, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав потребителей в случае несоответствия стоимости товара, указанной на ценнике, и его цены при оплате, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса

Поправками предлагается закрепить право покупателя приобрести товар по цене, которая указана на ценнике, в случае несоответствия данной цены товара его цене при оплате.

Одновременно законопроектом планируется обязать продавца размещать информацию об этом праве потребителя возле касс.

«Многие потребители не замечают разницы в стоимости, указанной на ценнике и в чеке на кассе, то есть покупают товар по завышенной цене. Доходы крупных магазинов при этом растут и в годовом исчислении могут составлять миллионы рублей», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что в последнее время потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых супермаркетах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке, а товары, расположенные рядом с акционными товарами, часто пробиваются в чеке на кассе по более высоким ценам. Продавцы оправдывают данную ситуацию сбоями в компьютерной программе, окончанием маркетинговой акции, поступлением новой партии, тем, что сотрудники в торговом зале не успели поменять ценники либо убрать товар из акционных товаров, указал автор инициативы.