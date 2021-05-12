Киев, , 18:31 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины в этом году получат на вооружение первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, заявил на конференции 12 мая командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Представитель Украины отметил, что Bayraktar будет применяться как в Черном, так и Азовском морях, в интересах как надводных сил, так и морской пехоты.

«Военно-морские силы Украины, как и другие виды войск вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии… В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, которые очень оптимальны и по цене, и по эффективности применения», — подчеркнул Неижпапа.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года между министерством обороны Украины и министерством оборонной промышленности Турции был подписан ряд соглашений в области производства и обмена технологиями для производства корветов и вооруженных беспилотных летательных аппаратов. В апреле этого года было заявлено, что Украина планирует запустить совместное с Турцией производство беспилотников, что вызвало крайне негативную реакцию общественности.