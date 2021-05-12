Красногорск, 12 мая, 2021, 18:57 — ИА Регнум. С начала 2021 года администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками 482 многодетные семьи. Такие цифры 12 мая приводятся на сайте правительства Московской области.

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По числу выданных участков с начала 2021 года первое место в регионе занял Богородский городской округ, где земельными наделами обеспечили 74 семьи. Второе место занял Серпухов, где этот вид поддержки смогли получить 45 многодетных семей. Замыкает тройку лидеров Раменский, где было выдано 30 участков.

«С 2011 года участки получили 28 496 семей с тремя или более детьми», — отмечено в сообщении.