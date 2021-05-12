Казань, , 18:30 — REGNUM Об отсутствии у него тяжких заболеваний заявил на суде в Казани обвиняемый в массовом убийстве в школе 19-летний местный житель Ильназ Галявиев.

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В зале суда он ответил отрицательно на вопрос судьи о том, есть ли у него тяжкие заболевания.

Ранее в СМИ публиковались сообщения о наличии у Галявиева, убившего накануне, 11 мая, девять человек, энцефалопатии. Сегодня в Казани проходит суд по избранию казанскому стрелку меры пресечения.

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