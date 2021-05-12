Курган, , 18:27 — REGNUM В Курганской области к 12 мая подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 мая выявлено 20 794 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 386 человек, скончался 401 пациент с COVID-19.