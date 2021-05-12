Богота, , 19:20 — REGNUM Более 40 человек погибли за две недели протестов против налоговой реформы в Колумбии. Об этом 12 мая сообщает CNN со ссылкой на местные телеканалы.

С 28 апреля, дня начала протестов в Колумбии, погибли 41 человек, среди них сотрудник полиции, сообщают местные правоохранительные органы.

В это же время, американская организация «Страж прав человека» (HRW) получила 46 достоверных отчетов о смертях протестующих и проверила 13 из них.

Акции протеста против налоговой реформы в Колумбии продолжаются по настоящее время, несмотря на обещание правительства отменить законопроект и уход в отставку министра финансов. Суть предложенной реформы заключалась в в повышении налогов на физических лиц и введение налога до 19% на пропан и бутан для бытового использования со ставкой, основанной на скользящей шкале доходов. Кроме того, правительство хотело увеличить налог на бензин с 5% до 19% по одноименной ставке для районов, в которых проживает верхний средний класс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что демонстранты предприняли попытку штурма здания Капитолия в Боготе, где шло заседание представителей верхней и нижней палат Конгресса.