Казань, , 18:24 — REGNUM Житель Казани Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая учащихся и педагогов школы в Казани, сделал в ученом заведении не менее 17 выстрелов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Об этом заявила сторона обвинения в суде, который проходит сегодня, 12 мая, по избранию Галявиеву меры пресечения.

Напомним, Галявиев убил девять человек, в том числе двух взрослых, 21 человек ранен.

Читайте ранее в этом сюжете: Павел Дуров: превращение общества в концлагерь не защитит от социопатов