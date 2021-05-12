Подгорица, , 18:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории проинформировало Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры, с 13 мая что ПЦР-теств будут проводиться бесплатно для туристов, которым этот тест понадобится для возвращения в свои страны.

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Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович ранее заявила, что за счет государства будет обеспечено больничное лечение всем туристам, которые во время пребывания в Черногории заразятся коронавирусом или заболеют COVID-19.