Красногорск, 12 мая, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Подмосковье начали высаживать овощи открытого грунта. Об этом 12 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Никиреев Станислав Михайлович. Подмосковье. 1969

Работы по высаживанию указанных культур производятся в Луховицах, Озерах и Ступине, а также в Дмитровском и Коломенском городских округах.

«На сегодняшний день посадили более 430 гектаров картофеля и около 905 гектаров овощей, в частности, моркови высажено на площади 358 гектаров, 166 гектаров засеяно капустой, 76 гектаров — свеклой, 24 гектара — луком и порядка 280 гектаров прочими овощами», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.