Лондон, , 18:17 — REGNUM О том, что бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осуждённый Гаагским трибуналом за военные преступления в городе Сребренице (Республики Сербская), будет переведён в британскую тюрьму, говорится в опубликованном 12 мая заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Заявив, что Караджич «признан виновным в геноциде», британский дипломат отметил, что Соединённое Королевство «должно испытывать гордость» за то, что «обеспечило его арест и тюремное заключение».

Рааб «Великобритания согласилась на перемещение Караджича в британскую тюрьму для отбывания оставшегося срока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караджич содержится в одной из тюрем Нидерландов. Он осуждён пожизненный срок.

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