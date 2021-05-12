Подгорица, , 18:16 — REGNUM Парламент Черногории 12 мая принял поправки к Закону о государственной прокуратуре. За внесение изменений в закон проголосовал 41 депутат. На момент голосования в парлмаенте не было депутатов от оппозиции. Планируется, что заседание продолжится в понедельник, 17 мая, в 12 часов.

Депутат-демократ Момо Копривица утверждает, что все рекомендации Венецианской комиссии были выполнены.

Напомним, ранее оппозиционная партия ДПС призвала к диалогу о выборах руководителей судебной системы. На заседании Коллегии это предложение не было принято. В связи с этим депутаты ДПС, а также остальная оппозиция покинули обсуждение.