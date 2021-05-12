Москва, , 18:16 — REGNUM Новый орбитальный модуль «Наука», предназначенный для МКС, успешно прошёл пневмовакуумные испытания, сообщает 12 мая «Роскосмос».

Уточняется, что испытания продолжались около месяца, проверялась герметичность «корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистемы и двигательной установки и наружных гидравлических комплексов после их монтажа».

«На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») штатно завершили пневмовакуумные испытания лабораторного модуля «Наука», — указано в сообщении «Роскосмоса».

В данный момент проводится подготовка к установке на корпус модуля манипулятора European Robotic Arm.

После этого начнутся работы по установке микрометеоритной защиты.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что на подготовку модуля к запуску потребуется 54 дня.

Космический запуск модуля «Наука» запланирован на июль 2021 года. Напомним, первый запуск модуля «Наука» был назначен на 2017 год, но впоследствии неоднократно переносился по техническим причинам.

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