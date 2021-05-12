Москва, , 18:15 — REGNUM Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал не начинать «охоту на ведьм» после трагедий, подобных произошедшей 11 мая в Казани, выразив уверенность, что никакие меры не могут полностью защитить общество от агрессии одиночек-социопатов.

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Дуров обратил внимание, что устроивший стрельбу в Казани молодой человек упомянул о своих планах в Telegram-канале, созданном им всего за 20 минут до теракта.

«На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку», — отметил он.

По словам Дурова, модераторы Telegram действовали быстро и заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб, однако жалобы и подписчики появились там уже после того, как убийца был задержан полицией.

Основатель мессенджера подчеркнул, что даже если бы правоохранительные органы каким-то образом вели мониторинг всех каналов в реальном времени, они едва ли могли бы предотвратить трагедию за столь короткое время, так как преступник не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретной информации.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно», — отметил Дуров, подчеркнув, что «статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии».

Неизбежность подобных событий не делает их менее трагичными, однако они «не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», заключил он.