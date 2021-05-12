Подгорица, , 18:12 — REGNUM Министр обороны Черногории Оливера Иняч встретилась с командующим KFOR генерал-майором Франком Федеричи, и в центре внимания переговоров было постоянное сотрудничество между Черногорией и KFOR в Косово.

Собеседники также коснулись текущей ситуации в области безопасности в Косово, согласившись с тем, что присутствие KFOR значительно способствует сохранению мира и стабильности, подчеркнув, что Западные Балканы являются неотъемлемой частью европейского и трансатлантического сообщества.

В контексте борьбы с последствиями, вызванными пандемией, министр обороны поблагодарила силы НАТО в Косово за материально-техническую поддержку, оказанную во время доставки медицинской помощи Черногории ее союзниками.