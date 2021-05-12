Берлин, , 18:09 — REGNUM Руководство немецкого «Ганновера» попробует продлить аренду 22-летнего опорного полузащитника московского ЦСКА и сборной Словении Яки Бийола. Клуб Бундеслиги не будет выкупать полузащитника. Об этом 12 мая сообщил портал Sport24.

В текущем сезоне Бийол принял участие в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги 2.

Яка Бийол перешел в московский ЦСКА 22 июня 2018 года из «Рудар Веленье». «Красно-синие» заплатили за словенца 400 тысяч евро. На данный момент transfermarkt оценивает хавбэка в 2,5 миллиона евро.