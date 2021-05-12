Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, , 18:08 — REGNUM В Ямальском районе по результатам проверки ЧП в Сеяхинской школы-интерната семь виновных должностных лиц, среди которых полицейский, педагоги и медики, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что 3 марта 2021 года из Сеяхинской школы-интерната сбежал подопечный. Руководство интерната на поиски ребёнка незаконно привлекло других несовершеннолетних воспитанников. Задействованный в поиске подросток выпил алкоголь, был найден без сознания и попал в больницу.

О побеге и госпитализации детей руководство интерната не сообщило в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Нарушения также допущены участковым уполномоченным полиции в ОМВД России по Ямальскому району и сотрудниками Яр-Салинской больницы.

После проверки прокуратура внесла представления главе администрации района, начальнику территориального ОМВД России и главному врачу местной больницы.