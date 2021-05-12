Владикавказ, , 18:08 — REGNUM В Северной Осетии отравились угарным газом трое детей. Инцидент произошел в жилом доме на улице Калоева во Владикавказе, сообщили 12 мая в пресс-службе МВД по региону. Пострадавшие в возрасте десяти, 14 и 15 лет госпитализированы.

По предварительным данным, помещение, где находились несовершеннолетние, отапливалось газовой плитой. При этом отсутствовал приток свежего воздуха, и угарный газ скапливался в комнате. Правоохранители и газовики устанавливают точную картину произошедшего.

Все дети доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь в полном объеме, угрозы жизни пострадавших нет.

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