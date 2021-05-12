Новосибирск, , 18:03 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким трагически погибших в гимназии №175 Казани. Он направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову.

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«Новосибирцы разделяют с жителями Республики Татарстан боль и скорбь от этой невосполнимой утраты. Невозможно передать словами весь ужас, всю горечь произошедшей трагедии. Новосибирская область рядом с вами в эти тяжёлые дни, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Искреннее сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.