Краснодар, , 18:03 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 27 мая, сообщили 12 мая в пресс-службе администрации края.

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Постановление о продлении действия режима повышенной готовности подписал губернатор Вениамин Кондратьев. В соответствии с документом, в регионе продолжает действие масочный режим, а также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Для жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции.

На 12 мая в Краснодарском крае подтверждено 46 643 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 820,6.