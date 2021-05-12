Йошкар-Ола, , 18:03 — REGNUM Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Марий Эл рассмотрела апелляционные жалобы представителей экс-главы региона Леонида Маркелова и подконтрольного ему ООО «Телекомпания 12 регион» об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает прокуратура республики.

В ноябре прошлого года городской суд Йошкар-Олы по заявлению заместителя Генпрокурора РФ обратил в доход государства игровой развлекательный центр в Йошкар-Оле общей площадью 17,7 тыс. кв. метров, площадь застройки составляет 6,6 тыс. кв. метров, стоимостью 111,6 млн рублей. Это решение было обжаловано. Однако коллегия Верховного суда оставила жалобы без удовлетворения, признав право собственности РФ на указанный объект.

Таким образом, решение Йошкар-Олинского городского суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 февраля текущего года вынес приговор в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, а также бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Приговором суда экс-главе республики было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей, Кожановой — восемь лет со штрафом 235 млн рублей, Долгушевой — 3,5 года в колонии общего режима.

Маркелов и фигуранты подали апелляцию на приговор, которая будет рассмотрена Нижегородским областным судом 20 мая.

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