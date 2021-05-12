Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предусмотрели более 110 тыс. путевок и сертификатов в более чем 60 детских летних лагерей. При этом на данный момент власти приняли более 30 тыс. заявление на первую и вторую смены детского отдыха. Об этом 12 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

В настоящий момент петербургские родители уже получили более 14,6 тыс. сертификатов. А 11 мая начался прием заявок на третью и четвертую смены.

«Всего на лето 2021 года предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счет городского бюджета, на общую сумму более 2,4 млрд рублей», — отметили в Смольном.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии действуют ограничения на летний оздоровительный отдых. На новый сезон максимальная заполняемость лагерей составит до 75%. В перечень допущенных до работы оздоровительных учреждений включены более 60 лагерей, расположенных как на территории Петербурга, так и Ленинградской области и других регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край.

При этом перечень организаций, в которые возможно предоставить сертификат, не закрыт. Он будет дополняться по мере получения лагерями необходимых разрешительных документов. Как заверяют в аппарате, спешить с получением сертификата также не стоит. После 20 мая будут введены дополнительные меры поддержки — 50% возмещение затрат на приобретение путевки, анонсированного президентом России.

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