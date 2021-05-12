Рамалла , , 18:01 — REGNUM Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа достигло 56 человек, сообщает 12 мая министерство здравоохранения Палестины.

По данным палестинского минздрава, еще 335 человек ранены.

«Жертвами ударов стали 56 человек, в том числе 14 детей и пять женщин, ранены 335 человек», — указано в пресс-релизе минздрава Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжаются масштабные столкновения и взаимные обстрелы между палестинцами и Израилем.

Палестинцы выпустили по израильской территории около тысячи ракет, в Израиле заявляют о пяти погибших и свыше 200 раненых от этих обстрелов.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Израиля сообщила о гибели военного при ракетном обстреле из Газы