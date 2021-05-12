Новосибирск, , 17:55 — REGNUM В Новосибирскую область поступила новая партия вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Новая партия вакцин «ЭпиВакКорона» и «ГамКовидВак» поступили в регион в количестве 113 тысяч доз. Всего в Новосибирскую область поступило уже более 344 тысяч доз препаратов». — уточнили в областной администрации.

В настоящее время в регионе развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19. По данным на утро сегодня, 12 мая, вакцинировано первым компонентом 240 863 новосибирца, привиты двукратно и завершили курс вакцинации 159 336 человек.