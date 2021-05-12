Донецк, , 17:51 — REGNUM Украинские военные заминировали контролируемый ими поселок Травневое в Донбассе, сообщил 12 мая на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По данным Народной милиции ДНР, украинские каратели установили 26 противотанковых мин на дороге в поселке Травневое.

«Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин», — сказал Эдуард Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, условия дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе запрещают не только ведение огня, но и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Тем не менее, Украина продолжает нарушать как эти меры, так и условия Минских соглашений, подписанных Киевом после крупных военных поражений 2014 и 2015 гг.

Напомним, с начала карательной военной операции Киева против народа Донбасса погибли не менее 15 тыс. человек.

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