Кентукки, США, , 19:40 — REGNUM Трем военнослужащим армии из Форт-Кэмпбелл, армейского поста в штате Кентукки, предъявили обвинения за незаконную торговлю оружием, которое использовалось во время убийства в Чикаго. Об этом 12 мая сообщает WGNTV.

21-летний Демаркус Адамс, 22-летний Юриус Брунсон и 22-летний Брэндон Миллер были арестованы 11 мая.

Арест проведен по делу о стрельбе на вечеринке по случаю дня рождения в Чикаго 26 марта 2021 года, когда был убит один человек и еще восемь получили ранения.

Полиция выяснила, что использованное при стрельбе оружие было куплено в магазине в Кларксвилле, городе в 25 минутах от военной базы в Кентукки.

Также сообщается, что Адамс, Брунсон и Миллер предположительно купили некоторые виды оружия в данном магазине. Дальнее расследование выяснило, что солдаты купили 91 пистолет в магазинах недалеко от их базы.

Издание отмечает, что военные якобы перепродавали оружие в Чикаго.

Как сообщало ИА REGNUM, в южной части Чикаго 26 марта произошла стрельба. По данным полиции города, сразу после полуночи как минимум двое мужчин открыли огонь по толпе на 79-й улице.

Также указывается, что, по информации правоохранителей, получивший ранение в голову 26-летний мужчина скончался на месте.