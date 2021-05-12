Иерусалим, 12 мая 2021, 17:49 — REGNUM О гибели израильского военного при атаке из сектора Газа (Палестина) сообщили 12 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.
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Уточняется, что 21-летний военный погиб при ракетной атаке из Газы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля и ХАМАС продолжают обмениваться ракетными ударами. Обострение арабо-израильского конфликта началось накануне, 11 мая.
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