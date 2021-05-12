Кемерово, , 17:47 — REGNUM В связи с трагедией в Казани в Новокузнецке сформирован состав межведомственной рабочей группы по проверке организации охранных мероприятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, которая будет заниматься целым комплексом вопросов. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Сергей Кузнецов.

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«Для нас главные вопросы: выявить слабые места и возможные угрозы в образовательных и дошкольных учреждениях города. Допустить трагедии мы не имеем права!» — отметил глава города. В Новокузнецке 87 действующих школ, 160 детских садов, 15 учреждений допобразования и три детских дома. По официальным данным, все они на 100% оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В ряде школ установлены системы контроля доступа.