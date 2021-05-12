Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Петербурге остается в силе договор между Фондом капремонта многоквартирных домов и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», которое рассылает теперь петербуржцам единые квитанции — на оплату потребленной электроэнергии и взносов на капремонт. Об этом заявили 12 мая в пресс-службе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Ранее СМИ сообщили, что Смольный намерен приостановить договор между двумя структурами, поскольку в единые квитанции стали включать проценты за оплату счёта, не предусмотренные первоначальными договоренностями.

Кроме того, граждане стали жаловаться на появившиеся неизвестно откуда «долги» в единых квитанциях за май. В справедливости этих претензий убедился и корреспондент ИА REGNUM, обнаруживший двухмесячный счет за капремонт в новой единой квитанции за май, хотя предыдущий отдельный апрельский счет был своевременно и полностью оплачен.

В своем сообщении для прессы «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», являясь расчетным центром, утверждает, что единые платежные документы выставляются им в рамках действующих договоров, заключенных с поставщиками ЖКУ, а также Фондом капитального ремонта, и эти счета, по мнению компании, «в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства и, подлежат оплате в установленный срок»

«Договор между «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и ФКР действует без изменений», — подчеркивают в пресс-службе.

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