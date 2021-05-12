Рязань, , 17:47 — REGNUM Проект постановления, согласно которому село Ижевское Спасского района Рязанской области предложено включить в перечень исторических поселений регионального значения, одобрен 12 мая на заседании областного правительства. Утверждены границы территории, которые охватывают 411,4 га, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах села.

Проектируемые границы исторического поселения составляют около 66% от общей площади села. К предмету охраны власти предложили отнести исторически ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру исторического поселения, композицию и силуэт застройки, композиционно-видовые панорамы.

«Решение, которое принято в отношении села Ижевское, направлено на сохранение его исторического облика, но ни в коем случае не на полную и тотальную консервацию этого самого облика и недопущение сделать что-либо на территории поселения. Не должно быть крайностей, которые иногда происходят в Рязани, — не пускать, не давать, не строить либо строить точно так, как выглядит соседнее историческое здание. Архитектура старых и новых зданий должна сочетаться. Решения о присвоении статуса исторического поселения не должны препятствовать развитию городов», — сказал губернатор Николай Любимов.

Село Ижевское станет третьим историческим поселением в Рязанской области помимо городов Рязань и Касимов. В селе родился основоположник современной космонавтики Константин Циолковский.