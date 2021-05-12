Рязань, 12 мая 2021, 17:47 — REGNUM Проект постановления, согласно которому село Ижевское Спасского района Рязанской области предложено включить в перечень исторических поселений регионального значения, одобрен 12 мая на заседании областного правительства. Утверждены границы территории, которые охватывают 411,4 га, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах села.
Проектируемые границы исторического поселения составляют около 66% от общей площади села. К предмету охраны власти предложили отнести исторически ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру исторического поселения, композицию и силуэт застройки, композиционно-видовые панорамы.
Село Ижевское станет третьим историческим поселением в Рязанской области помимо городов Рязань и Касимов. В селе родился основоположник современной космонавтики Константин Циолковский.