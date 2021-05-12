Беневенто, Италия, , 17:43 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Беневенто» намерено выкупить 22-летнего аргентинского форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча, если клуб сохранит прописку в высшем дивизионе. Сумма выкупа, прописанная в арендном соглашении, составляет 10 миллионов евро. Об этом сообщил портал Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне, выступая за «Беневенто» на правах аренды, Гайч принял участие в 12-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА летом 2020-го года из аргентинского «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро. Контракт аргентинца с «красно-синими» рассчитан до конца сезона 2024/25.