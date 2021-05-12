Йошкар-Ола, , 17:42 — REGNUM Стихийный мемориал памяти жертв нападения на казанскую гимназию №175 в Йошкар-Оле организован возле памятника учителю лицея № 11. Жители города несут цветы, свечи и игрушки, выражая соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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Цветы возложил и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Ужасная трагедия. Произошедшее не поддается здравому осмыслению. Погибли ни в чем неповинные дети и взрослые, и еще сегодня большое количество пострадавших находится на лечении. Мы желаем всем скорейшего выздоровления и поддерживаем родственников», — сказал глава республики.

Он добавил, что у Марий Эл и Татарии давние дружеские отношения. Всех жителей соседней республики марийский край приглашает на отдых и реабилитацию, власти готовы оказать необходимую помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате нападения погибли девять человек — семеро школьников и двое педагогов гимназии №175 в Казани. 19-летний нападавший был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.