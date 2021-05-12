Лод, , 17:40 — REGNUM Лидерам арабской общественности в городе Лоде (Израиль) следует «осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие», написал 12 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

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Он добавил, что в Лоде и в городе Акко израильские силы наведут порядок.

Нетаньяху «Мы приложим все усилия, чтобы защитить наше государство от врагов извне и бунтовщиков внутри».

Напомним, 11 мая в Лоде ввели чрезвычайное положение после столкновений арабов и иудеев. Власти Лода заявили, что арабы поджигают автомобили израильтян, также была предотвращена попытка поджечь синагогу. Беспорядки зафиксированы также в городе Яффе и в Акко.

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