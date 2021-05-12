Майкоп, , 17:39 — REGNUM Меры антитеррористической защищенности усилены во всех объектах образования Республики Адыгея. Об этом говорилось на планёрном совещании правительства региона под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе главы РА.

Планерное совещание в правительстве Адыгеи Фото Алексея Гусева

Совещание началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Казани. От имени жителей Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона поручил принять меры по усилению контроля за безопасностью детских образовательных организаций в республике. Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что соответствующие поручения уже направлены в школы и детские сады, во всех 322 объектах образования усилены меры антитеррористической защищенности.

На совещании также обсуждались вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета, а также заслушана информация о ситуации в различных отраслях. Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов сообщил, что кассовое исполнение национальных проектов и индивидуальной программы на данный момент составляет по 20%. Республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет — на 113%.

По информации министра финансов РА Виктора Орлова, обеспечен рост практически по всем видам налогов. Глава Адыгеи дал поручение усилить работу по сбору транспортного и имущественного налогов, проанализировать каждую строчку бюджета и финансирование возможных проектов, и при этом учитывать заявленные в послании президента РФ решения о реструктуризации долгов региональных бюджетов, перспективы использования инфраструктурных займов.

Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость выполнения всех поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в послании, и потребовал комплексного подхода и строгого контроля.

По итогам рабочей поездки в МФЦ Майкопа для проверки исполнения поручения президента РФ о повышении качества предоставления госуслуг глава РА отметил позитивные изменения по снижению времени ожидания, расширению перечня услуг в целом по республике. Ряд задач поставлен по работе МФЦ в Тахтамукайском районе.

Также рассматривались вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Мурат Кумпилов поручил усилить работу по тестированию и вакцинации населения, обратив внимание на важность охвата вакцинацией людей групп риска, пожилых граждан, в том числе из категории работающих граждан старше 65 лет. Также поставлена задача принять все необходимые меры, чтобы не допустить очагов заболевания в ходе детской оздоровительной кампании.

Руководитель Фонда соцстрахования по РА Разиет Натхо доложила, что после ограничительных мероприятий в 2021 году возобновлена работа по организации санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Без задержек проводится обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Произведены 1783 выплаты медработникам, переболевшим COVID-19. Также через Фонд соцстрахования продолжают получать выплаты 1326 медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Начинается реализация проекта по субсидированию работодателей, которые трудоустраивают безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Ещё одной темой совещания стали вопросы проведения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, проведения капитального ремонта домов, реализации проектов по строительству и ремонту дорожных объектов, созданию придорожного сервиса, ремонту домов культуры, которые должны стать центрами притяжения в каждом населенном пункте. Мурат Кумпилов указал на необходимость оснащения объектов культуры необходимым оборудованием для кинозалов, проведения интерактивных мероприятий. Глава Адыгеи привел в пример работу модельной библиотеки в Гиагинском районе и рекомендовал поощрять творческие коллективы за активную просветительскую деятельность и неравнодушный подход к работе.

Также Мурат Кумпилов обратил внимание на важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 — «Дон», где проходит автомобильный поток туристов к черноморскому побережью. Глава Адыгеи поручил синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств. Министерству культуры РА и комитету по туризму и курортам РА поручено совместно продумать тематическую концепцию этнокомплексов, а также предусмотреть площадки для проведения культурных, событийных мероприятий, мастер-классов.

«Создание таких туристских центров — это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов», — отметил Мурат Кумпилов.

Также в ходе планерного совещания Глава Адыгеи поставил ряд задач по экономическому блоку, проведению весенней посевной кампании, привлечению инвестиций, выполнению проектов в рамках соглашений с «Россетями», Фондом содействия реформированию ЖКХ, другими госкорпорациями.