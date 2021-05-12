Майкоп, 12 мая, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Меры антитеррористической защищенности усилены во всех объектах образования Республики Адыгея. Об этом говорилось на планёрном совещании правительства региона под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе главы РА.

Фото Алексея Гусева Планерное совещание в правительстве Адыгеи

Совещание началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Казани. От имени жителей Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона поручил принять меры по усилению контроля за безопасностью детских образовательных организаций в республике. Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что соответствующие поручения уже направлены в школы и детские сады, во всех 322 объектах образования усилены меры антитеррористической защищенности.

На совещании также обсуждались вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета, а также заслушана информация о ситуации в различных отраслях. Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов сообщил, что кассовое исполнение национальных проектов и индивидуальной программы на данный момент составляет по 20%. Республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет — на 113%.

По информации министра финансов РА Виктора Орлова, обеспечен рост практически по всем видам налогов. Глава Адыгеи дал поручение усилить работу по сбору транспортного и имущественного налогов, проанализировать каждую строчку бюджета и финансирование возможных проектов, и при этом учитывать заявленные в послании президента РФ решения о реструктуризации долгов региональных бюджетов, перспективы использования инфраструктурных займов.

Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость выполнения всех поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в послании, и потребовал комплексного подхода и строгого контроля.

По итогам рабочей поездки в МФЦ Майкопа для проверки исполнения поручения президента РФ о повышении качества предоставления госуслуг глава РА отметил позитивные изменения по снижению времени ожидания, расширению перечня услуг в целом по республике. Ряд задач поставлен по работе МФЦ в Тахтамукайском районе.

Также рассматривались вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Мурат Кумпилов поручил усилить работу по тестированию и вакцинации населения, обратив внимание на важность охвата вакцинацией людей групп риска, пожилых граждан, в том числе из категории работающих граждан старше 65 лет. Также поставлена задача принять все необходимые меры, чтобы не допустить очагов заболевания в ходе детской оздоровительной кампании.

Руководитель Фонда соцстрахования по РА Разиет Натхо доложила, что после ограничительных мероприятий в 2021 году возобновлена работа по организации санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Без задержек проводится обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Произведены 1783 выплаты медработникам, переболевшим COVID-19. Также через Фонд соцстрахования продолжают получать выплаты 1326 медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Начинается реализация проекта по субсидированию работодателей, которые трудоустраивают безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Ещё одной темой совещания стали вопросы проведения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, проведения капитального ремонта домов, реализации проектов по строительству и ремонту дорожных объектов, созданию придорожного сервиса, ремонту домов культуры, которые должны стать центрами притяжения в каждом населенном пункте. Мурат Кумпилов указал на необходимость оснащения объектов культуры необходимым оборудованием для кинозалов, проведения интерактивных мероприятий. Глава Адыгеи привел в пример работу модельной библиотеки в Гиагинском районе и рекомендовал поощрять творческие коллективы за активную просветительскую деятельность и неравнодушный подход к работе.

Также Мурат Кумпилов обратил внимание на важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 — «Дон», где проходит автомобильный поток туристов к черноморскому побережью. Глава Адыгеи поручил синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств. Министерству культуры РА и комитету по туризму и курортам РА поручено совместно продумать тематическую концепцию этнокомплексов, а также предусмотреть площадки для проведения культурных, событийных мероприятий, мастер-классов.

«Создание таких туристских центров — это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов», — отметил Мурат Кумпилов.

Также в ходе планерного совещания Глава Адыгеи поставил ряд задач по экономическому блоку, проведению весенней посевной кампании, привлечению инвестиций, выполнению проектов в рамках соглашений с «Россетями», Фондом содействия реформированию ЖКХ, другими госкорпорациями.