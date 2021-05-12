Архангельск, , 17:35 — REGNUM Заместитель начальника отдела экономического анализа минтруда Архангельской области стал жертвой мошенников — чиновник перевел преступникам более 400 тысяч рублей. Об этом руководство региональной прокуратуры сообщило в письме заместителю губернатора региона Алексею Алсуфьеву. Документ в сети опубликовала депутат Госдумы РФ Ирина Чиркова (СР).

В письме говорится, что чиновник перевел мошенникам, представившимися в телефонном разговоре сотрудниками ПАО «Сбербанк», 420 тысяч рублей. ЧП произошло в конце апреля, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«За 2020 — три месяца 2021 года возбуждено 106 уголовных дел по фактам совершения мошеннических действий, потерпевшими по которым являются государственные служащие, работники органов власти региона, сотрудники медицинских организаций», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году мошенники обманули жителей России на 150 млрд рублей.