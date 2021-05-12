Рязань, , 17:34 — REGNUM Житель Московской области признан виновным в повреждении магистрального нефтепродуктопровода и краже 6,5 тонн дизельного топлива под Рязанью. Мужчина, раскаявшись в преступлении, получил условный срок, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

46-летний обвиняемый ночью 7 июля 2020 года провёл незаконную врезку в нефтепродуктопровод, принадлежащий АО «Транснефть — Верхняя Волга», в Клепиковском районе Рязанской области. Он несколько раз перекачивал дизельного топливо в канистры, похитив в общей сложности более 6,5 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. За этим занятием его и задержали сотрудники регионального УФСБ.

Злоумышленник сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.