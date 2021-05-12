Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обрадовался новостям об отстранении законодательницы Лиз Чейни, члена Палаты представителей США от штата Вайоминг, которая ранее проголосовала за импичмент Трампа. Об этом 12 мая сообщает BREITBAR.

«Лиз Чейни гадкий и ужасный человек», — написал Трамп в заявлении, опубликованном после ухода женщины в отставку.

Экс-президент добавил, что наблюдал за Чейни на протяжении многих лет и понял, что она вредоносна для партии Республиканцев и что у нее нет нужного для США характера.

После голосования 12 мая, по итогам которого республиканцы отстранили Чейни, на ее место планируют поставить Элиз Стефаник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы обвинили законодательницу Чейни в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Однопартийцы Чейни отметили, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур».Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Напомним, что Лиз Чейни — это дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009), также он занимал посты министра обороны Соединенных Штатов и возглавлял администрацию Белого дома ещё при Джеральде Форде.