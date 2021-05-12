Москва, , 17:27 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, обязывающий банки в уведомлении об отказе в предоставлении ипотечных каникул указывать причины отказа, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Сейчас по закону об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода взявший кредит может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них — снижение дохода более чем на 30%.

Закон обязал кредитные организации и некредитные финансовые организации информировать заемщика не только о факте отказа в предоставлении льготного периода, но и о причинах, по которым ему отказано в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обязывает банки обосновывать отказ в «ипотечных каникулах»