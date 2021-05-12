Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM 12 мая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе состоится матч финала Кубка России по футболу сезона 2020/21 «Локомотив» — «Крылья Советов». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последний матч двух этих команд состоялся 30 июня 2020 года в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 и завершился ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Деян Радонич и Алексей Миранчук.

26-летний российский нападающий «Крыльев Советов» в текущем сезоне принял участие в 44-х матчах во всех турнирах, в которых отметился 43-мя забитыми мячами.