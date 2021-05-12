Саранск, , 17:24 — REGNUM В Мордовии 13 мая ожидается гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

Жителям республики рекомендуют при сильном ветре убрать вещи с балконов и со дворов, а также сухие деревья, машину поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и подвижных конструкций, избегать нахождения рядом с такими объектами.

При грозе на открытой местности спасатели советуют отключить мобильный телефон, не использовать зонт, не прятаться под высокими деревьями, лучше присесть в яму или траншею.

ИА REGNUM напоминает, с 10 мая ежедневно жителей республики предупреждают о вероятности порывистого ветра. Традиционно, особенно в сухую погоду, при сильном ветре очень быстро распространяются пожары. Необходимо быть особенно внимательными.