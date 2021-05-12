Братислава, , 17:23 — REGNUM Власти Словакии планируют с июня приступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил 12 мая министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский.

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«Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование «Спутника V». Вакцина станет нашей собственностью после того, как мы оплатим поставку. Полагаю, что в начале июня «Спутник V» будет включен в программу вакцинации», — приводятся его слова в официальном телеграм-канале российской вакцины.

Словацкий министр сообщил, что прививку смогут сделать жители страны в возрасте от 18 до 60 лет. В настоящее время определяются центры, где будет проводиться вакцинация. Этот и другие вопросы организационно-технического характера планируется решить в течение одной-двух недель, сказал он.