Таллин, , 17:21 — REGNUM Решение Эстонской Национальной библиотеки подключиться к западным и американским проектам, занимающимся так называемой борьбой с пропагандой Кремля, является ничем иным, как еще одним способом местных организаций использовать деньги Евросоюза. Об этом член Общественной палаты РФ Никита Данюк сообщил порталу sputnik-meedia.ee.

Он убежден, что «вся эта активность нацелена на то, чтобы определенные структуры, в первую очередь аффилированные с государственными институтами, получали десятки тысяч евро и элементарно зарабатывали на этом». Дацюк напомнил, что всей Прибалтике и Европе создана сеть из специальных подразделений стратегических коммуникаций, которые активно занимаются тем, что налаживают взаимодействие с так называемыми «независимыми» экспертами и с некоммерческими учреждениями, которые получают деньги от Евросоюза.

«Если разложить те статьи расходов, которые существуют в рамках таких проектов, то будет видно, что по большому счету это является абсолютно бессмысленным занятием», — констатировал Дацюк. Ранее sputnik-meedia.ee сообщал, что Эстонская Национальная библиотека запустила проект, цель которого — разоблачение якобы российской дезинформации и пропаганды. При этом все ссылки в «разоблачениях» ведут на онлайн-материалы учреждений и организаций, которые сами занимаются пропагандой НАТО, евроатлантических организаций и действий. Например, Центр передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (NATO StratCom Centre of Excellence).