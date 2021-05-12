Новосибирск, , 17:21 — REGNUM Новосибирск получит из областного бюджета дополнительно 278 миллионов рублей — на текущий ремонт и содержание автомагистралей. Об этом сообщило региональное правительство, подчеркнув, что использование этих средств будет находиться под жёстким контролем.

«То, что ситуация в дорожной сфере: состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого — говорили не один раз. Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая — финансовая. Аргументировалось тем, что в свое время за счёт перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь — содержания улиц и дорог. Вторая причина — системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, информация о том, что главной причиной ненормативного состояния новосибирских дорог является недостаточное финансирование работ по их ремонту, не соответствует действительности. По его поручению министерство финансов и налоговой политики провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов, и Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. Он также обратил внимание на недостаточное использование в муниципалитете механизмов по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог.

По его мнению, необходимо системно менять и подходы к комплексному содержанию автодорог Новосибирска.