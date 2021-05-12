Ереван, , 17:20 — REGNUM Азербайджан осуществил провокацию на границе с Арменией в Сюникской области, сообщил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Комментируя заявление Ирины Йолян, возглавляющей общину Горис в Сюникской области, о том, что азербайджанские военные перешли госграницу в селе Ишханасар и продвинулись на три километра в направлении села Веришен, в армянском ведомстве заявили:

«Стороны (РФ и Армения — прим. ИА REGNUM) отметили важность полноценной реализации договорённостей по обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также координации шагов по предотвращению обострения ситуации».

Напомним, ранее Йолян заявила, что вдоль армяно-азербайджанской границы на указанном участке находятся сотни военнослужащих Азербайджана. Азербайджанцы, по её словам, пытаются взять под полный контроль озеро Севлич.

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