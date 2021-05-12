Париж, , 17:20 — REGNUM Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции 11 мая проголосовала против введения санитарного пропуска. Но премьер-министра Жана Кастекса не устроили результаты голосования, и 12 мая было проведено повторное голосование, на котором введение санитарного пропуска утвердили. Об этом 12 мая сообщает Agence France-Presse.

11 мая вечером после оглашения результатов голосования Национальной ассамблеи премьер-министр Жан Кастекс заявил, что «мы найдем соглашение с большинством» и «мы решим эту проблему». Расхождение мнений было связано с датой выхода из чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

На голосовании 11 мая введение санитарного пропуска поддержали 103 парламентария, против высказались 108. 12 мая уже 208 голосов было за, и только 85 против.