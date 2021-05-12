Рига, , 17:18 — REGNUM Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» поздравила с победой на региональных выборах в Шотландии местных националистов — Шотландскую национальную партию (SNP). Об этом партия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, аргументировав свое решение тем, что обе партии входят в одну фракцию в Европарламенте.

«Мы поздравляем наших коллег по Европейскому свободному альянсу с этой заслуженной победой! Она имеет поистине исторический масштаб», — говорится в сообщении.

В «Русском союзе Латвии» напомнили, что SNP целенаправленно выступает за независимость Шотландии, а с идеей проведения повторного референдума на эту тему партия шла на выборы, которые выиграла. В то же время официальный Лондон и руководство Великобритании игнорируют требования о повторном референдуме.

Лидер SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила о праве шотландского народа самостоятельно определиться со своим будущим, и призвала Лондон не мешать этому процессу.

На прошедших 6 мая 2021 года выборах в региональный парламент Шотландии победу одержала Шотландская национальная партия (SNP), получив 64 депутатских мандата из 129.