Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Конечная станция метро «Комендантский проспект» на пятой линии Петербургского метрополитена открылась для пассажиров почти спустя час после того, как металлодетектор среагировал на подозрительный бесхозный предмет. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, в 16:23 мск станцию «Комендантский проспект» закрыли из-за найденного бесхозного предмета. Как стало известно ИА REGNUM, металлодетектор сработал на наличие металла в багаже.

«В 17:05 мск станция «Комендантский проспект», открыта, опасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

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