Сыктывкар, , 17:18 — REGNUM Жители столицы Коми организовали у памятника учителю мемориал в память о погибших в Казани. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, сюда горожане приносят цветы, чтобы поддержать жителей Татарии.

Жители Сыктывкара организовали мемориал в память о погибших в Казани Rkomi.ru

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"От имени главы Коми Владимира Уйба, который сегодня находится с рабочей командировкой в Мурманской области, букет цветов возложил заместитель председателя правительства Коми Дмитрий Самоваров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в гимназию № 175 Казани ворвался вооруженный 19-летний преступник. В результате нападения погибли 9 человек.