Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинске жители города почтили память погибших во время стрельбы в казанской школе. Они принесли цветы к памятнику Орлёнку на Алом поле и зажгли свечи.

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Таким образом, южноуральцы разделили боль с жителями Казани. Напомним, 12 мая в Татарии объявлен траур по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний выпускник гимназии устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей.