Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 12 мая 2021 года официально установлен новый температурный рекорд — в городе на Неве воздух прогрелся до +27,4 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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Напомним, еще в 14:13 мск в Петербурге был перекрыт температурный рекорд 12 мая 1963 года, в тот день 58 лет назад воздух прогрелся до +26,6 градусов.

«Был зафиксирован новый рекорд — плюс 27,4 градуса, это был максимум. Сейчас уже ниже. Скорее всего повышения [температуры сегодня] не будет», — отметил Колесов.